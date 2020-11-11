السعودية: إصابة شخصين في هجوم جدة

أكدت منطقة مكة في بيان اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية الفرنسية والآخر فرد أمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة_مكة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في

جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية الفرنسية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص،

وفق ما نقلت "رويترز".

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".