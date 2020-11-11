وزيرا خارجية الإمارات وألمانيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

حث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما. نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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