الصحة العراقية: 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه تم فحص 17 ألفًا و378 حالة في المختبرات المختصة كافة في العراق
وأضافت أنه تم تسجيل 1992 حالة شفاء لهذا اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 436 ألفًا و657 حالة بنسبة شفاء 85.9%.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 508 آلاف و508 حالات منها 60 ألفًا و369 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و384 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفًا و482 حالة.
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