كرواتيا تقيم عروض طائرات حربية مقدمة من ثلاث دول كبرى

أكدت وزارة الدفاع الكرواتية اليوم الأربعاء، أنها بدأت في تقييم عروض طائرات مقدمة من ثلاث دول، بعد أن قالت إنها تريد شراء طائرات مقاتلة لتحديث قوتها الجوية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن كرواتيا ستقيم العروض المقدمة من الولايات المتحدة لطائرات "إف16"، التي قدمتها شركة "لوكهيد مارتن"، ومن فرنسا لمقاتلات "داسو رافال"، التي تصنعها شركة "داسو"، ومن السويد لطائرات "غريبن"، التي قدمتها شركة "ساب السويدية".
وقالت الوزارة: "نتوقع دخول مرحلة اتخاذ القرارفي أوائل العام 2021"، ولم تذكر تفاصيل عن العروض أو عدد الطائرات التي تنوي شراءها.
جدير بالذكر أن كرواتيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2009، وإلى الاتحاد الأوروبي في العام 2013.
وتمتلك قوة كرواتيا الجوية سربا من طائرات "ميغ 21" روسية الصنع، يعود تاريخها إلى ماضيها داخل يوغوسلافيا السابقة. ويعمل القليل منها حاليا.
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