خليفة بن سلمان.. أطول رئاسة وزراء على مر التاريخ

تصدر خليفة بن سلمان مؤشرات البحث العالمية جوجل، بعد أن أعلن الديوان الملكي في البحرين، اليوم الأربعاء وفاة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 84 عاما.

إقرأ أيضًا..السيسي يعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

ويعد خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الأول والوحيد الذى تولى هذا المنصب منذ تأسيس البحرين كدولة ثم كمملكة، وصاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ.

نشأة خليفة بن سلمان

ولد الشيخ خليفة في 24 نوفمبر عام 1935، وكان الابن الثاني للشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، إذ كان نجله الأول هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (والد العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة).

إقرأ أيضًا.."رئيس وزراء بدرجة زعيم".. ما لا تعرفه عن خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة

تعليم خليفة بن سلمان

بدء خليفة بن سلمان تعليمة النظامي على يد مجموعة من المعلمين الذين أوكل إليهم والده هذه المهمة، بعد أن تعلم القرآن منذ صغرة، والتحق بإحدى المدارس الحكومية قبل أن يُرسل في عام 1957 للدراسة على فترات متقطعة في بريطانيا حتى عام 1959.

تولى خليفة بن سلمان رئاسة الوزراء

نصب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء بعد أن تحول ما يُعرف بـ"مجلس الدولة" (الذي كان يرأسه منذ يناير عام 1970) إلى "مجلس الوزراء" وذلك في أعقاب إقامة دولة البحرين عام 1971 بعد أن كانت إمارة قبل ذلك،

وقد أصبح أميرها هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي كان يُسمى "حاكما" قبل ذلك.

اقرأ أيضًا.. فوز بايدن انتكاسة لإسرائيل وأمل للفلسطينيين

صاحب أطول فترة رئاسة للوزراء في التاريخ

بقي الشيخ خليفة رئيسا للوزراء في البحرين منذ عام 1971 وحتى يوم وفاته في 11 نوفمبرعام 2020، ليكون صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة عبر التاريخ إذ بلغت مدة شغله للمنصب 50 عاما و296 يوما، متفوقا على رئيس وزراء كامبوديا، هون سين، الذي شغل المنصب لمدة 35 عاما.

حياته الشيخ خليفة الشخصية

لدى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 3 أبناء، توفي أحدهم (محمد) وبقي له ولدان هما علي وسلمان وكانت هواياته تتمثل في الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

وكان الديوان الملكي البحرين، أعلن وفاة رئيس الحكومة عن عمر يناهز 84 عاما في 11 نوفمبر في مستشفى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاته وتعطيل الدوائر الحكومةي لمدة 3 أيام.