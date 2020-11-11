خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة رئيس وزرائه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن خادم الحرمين قوله: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
وقال ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();
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