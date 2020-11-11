خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة رئيس وزرائه

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أش أ بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن خادم الحرمين قوله: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

وقال ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة ملك البحرين.وقال ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير 1]) .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

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