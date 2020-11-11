كوت دي فوار تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الأربعاء في مقره بمدينة الرياض، ممثلّ جمهورية كوت دي فوار ـ ساحل العاج ـ الذي انضم مؤخرا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 23 دولة إسلامية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة عضوا، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.