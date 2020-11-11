إصابات في تفجير استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدّة بحضور دبلوماسي فرنسي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، عن وقوع عدة إصابات بتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدّة، غرب السعودية.



وذكرت الخارجية الفرنسية أن الهجوم وقع خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.



وقالت الخارجية في بيان: "استهدفت المراسم التي كانت تجرى في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى".



ونددت الخارجية بـ"بالعمل الجبان غير المبرر".

من جهتها قالت السلطات السعودية، إن أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي أصيبا في التفجير.

