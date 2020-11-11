هكذا سخرت شبكة “سي إن إن” من دونالد ترامب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 3:10 مساءً

على خلفية مزاعم فوز المرشح الجمهوري الذي يقضي أسابيعه الأخيرة في الرئاسة الأميركية وتشكيكه بفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن التي أعلنت القنوات الرسمية الاميركية فوزه على منافسه، يدعي ترامب بان النتائج الرسمية ستصدر في الأسبوع المقبل بالتزامن مع لجوئه إلى القضاء من خلال رفعه دعوى قضائية اليوم عبر حملته الانتخابية في ولاية ميشيغن اعتراضا على النتيجة.

من جانبها، سخرت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، من ادعاءات الرئيس دونالد ترامب بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية ضد منافسة الديمقراطي جو بايدن، معتبرة أن تحركات ترامب ”الدكتاتورية“ تعني أنه حصل على ولاية ثانية في عالم آخر.

ورأت الشبكة في تحليل بشأن الوضع السياسي في الولايات المتحدة، بعد إجراء انتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب أصبحت تتعامل مثل ”نظام مترنح يقوم بشن هجمات مزعزعة ضد القيادات العسكرية الأمريكية وبعقلية النظام المتخندق.“

وقالت في تقريرها: ”ما نراه الآن هي مزاعم وهمية بتحقيق الانتصار السياسي في الانتخابات… مقابل ذلك نرى أن المرشح الفائز جو بايدن يبذل قصارى جهده للحفاظ على الهدوء وسط الفوضى المتفاقمة، رغم أن ترامب وكبار مسؤولي الحزب الجمهوري يرفضون الإقرار بالهزيمة في انفصال مذهل عن التقاليد الديمقراطية الأمريكية“.

وأضاف التقرير ”على الرغم من نفي وزارة الأمن الوطني الشائعات بأن بعض الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات هي لأموات، إلا أن ترامب استمر في دفع نفسه بشكل أعمق وأكبر إلى عالم مواز لهذا العالم، حيث فاز بالانتخابات وضمن ولاية ثانية بما يتفق مع سياسة الكذب والخداع التي ميزت الأعوام الأربعة الماضية.“

كما سخر التقرير من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إنه ”أظهر ”ولاء لا نظير له لرئيسه ترامب بقوله إنه ”سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لترامب بولاية ثانية. ”

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أنه بينما يرفض ترامب الإقرار بالهزيمة، اعترف عدد كبير من زعماء العالم بفوز بايدن، بما فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يرتبط بصداقة قوية مع ترامب.

وأشارت -أيضا- إلى برقية التهئنة التي أرسلها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبايدن، رغم العلاقة المتينة التي ربطت الرياض بإدارة ترامب.

ونوهت الشركة إلى تصريح بايدن الذي قال فيه: إنه ”يريد أن يبعث برسالة إلى زعماء العالم مفادها بأن أمريكا قد عادت“.