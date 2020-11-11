الأمير الراحل خليفة بن سلمان في سطور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 1:48 مساءً

توفي رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 85 عاما. وتولى الامير خليفة رئاسة مجلس وزراء البحرين منذ الاستقلال في عام 1971 حتى وفاته اليوم الأربعاء.

ولد الأمير خليفة بن سلمان عام 1935 بعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر عيسى بن سلمان آل خليفة والد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبدأ الأمير خليفة حياته العملية في ديوان والده الحاكم حيث كان مساعدا في الديوان يعهد إليه العديد من المهمات من قبل الحاكم مباشرة وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية.

وتدرج الأمير خليفة في المناصب حتى عين في عام 1960 رئيسا لمالية الحكومة، وكان هذا آخر منصب يتولاه الامير خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين حينها.

وعين الامير خليفة رئيسا لمجلس الدولة في 1970، وبعد ساعات من استقلال البحرين صدر عن شقيقه حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بإعادة التنظيم الإداري للدولة حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء.

ويلقب الامير خليفة بـ“مهندس الاستقلال“، حيث وضع القواعد الأساس لبناء دولة ونهضة البحرين، وعاصر جميع التحديات والتهديدات التي واجهتها، فمنذ قرابة 50 عاما، تولى خليفة بن سلمان مع شقيقه عيسى، جهود المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لكسب التأييد والدعم الدولي لاستقلال البحرين، الذي تم عام 1971.