تقرير: لجنة الطلبيات العمومية تلقت 170 شكاية وطلب استشارة في عام 2020  

كشفت الأمانة العامة للحكومة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وردت عليها 170 شكاية، وطلب استشارة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأكتوبر 2020، من القطاعين العام، والخاص.

وأفاد تقرير الأمين العامة للحكومة، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2021، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تلقت 170 شكاية وطلب استشارة حتى متم أكتوبر من العام الجاري.

وأكد التقرير ذاته أن اللجنة واظبت على تقديم الاستشارات لفائدة مختلف الإدارات، والبت في شكايات، وطلبات الرأي، المقدمة إليها من طرف المقاولات، وشركات القطاع الخاص، وعقدت 30 اجتماعا لجهازها التداولي، وعدد مماثل للجن التقنية الدائمة.

وأبرز المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أصدرت “عددا لا يستهان به من الآراء المبدئية، الهادفة إلى تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة، وتجويد منظومة الطلبيات العمومية”.