شهدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حالة من الاستنفار بعد اكتشاف حالات إصابة بين عدد من موظفيها، بفيروس كورونا المستجد.
وعلم موقع “اليوم 24” أن الإصابات المؤكدة بين موظفي الوزارة شملت إحدى الكاتبات، وسائقا، بالإضافة إلى إحدى النساء المكلفات بالنظافة في الوزارة.
وفي المقابل، أثبتت التحاليل المخبرية سلامة الوزيرة الوصية على القطاع، جميلة المصلي، التي جاءت نتائج تحاليلها سلبية.
وخوفا من تفشي الفيروس بين إدارييها، ومرتفقيها، حولت الوزارة أغلب أنشطتها إلى صيغة العمل عن بعد، وفق ما أكدته مصادر “اليوم 24”.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بكورونا في وزارة الأسرة.. وتحاليل الوزيرة المصلي تثبت سلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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