وفاة عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط في الدارالبيضاء جراء مضاعفات كورونا

لا يزال فيروس كوفيد-19 يفتك بضحاياه في مدينة الدارالبيضاء، إذ توفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خالد حمور عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، جراء مضاعفات الفيروس.

وحسب أحد المقربين من الفقيد، فإن عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

يذكر أن مقاطعة سيدي بليوط سجلت 3 وفيات في صفوف موظفيها، الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وتعيش مدينة الدارالبيضاء وضعية وبائية مقلقة، جراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت، يوم أمس الثلاثاء، 1898 حالة إصابة جديدة، من بينها 161 حالة حرجة، خلال 24 ساعة الأخيرة.