محلل سياسي يمني يكشف لقناة الغد المشرق ما وراء  قرارات عبدالله العليمي والتحايل على الرئيس هادي

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قال المحلل السياسي الدكتور جمال محسن باراس على ان القرارت التي تصدر من فترات لم تصدر من الرئيس هادي بل يوقع عليها مدير مكتب الرئيس ويكتب حسب توجيهات الرئيس هادي.



وأضاف باراس خلال حديث خاص لقناة الغد المشرق بأن هذا الأمر يعد التفاف على قرارات الرئيس هادي ، ووضع للرئيس هادي للأسف بأن وجوده داخل السلطة منذ عام 2014 وهي المدة التي انتهت من ولايته وفق الآلية التي وضعت وفق اتفاقية الخليج.

وأشار محسن بأن ترشيح في الانتخابات في 2012 رغم أنه المرشح الوحيد وصل له إيحاء لولا وجود الاخوان المسلمين ومن ضمنهم مدير مكتبه عبدالله العليمي ما كان سيتواجد داخل السلطة ولهذا وضع لهم التفويض الكامل وهذا خطأ سياسي كبيرة الكامل وهنا عندنا يصدر العليمي قرارات هنا وهناك وكلنا نعلم ما قامت به قوات النخبة من حماية للمباني والمنشآت النفطية وعندما يتم تغير قوات النخبة عندما يأتي شخص يرتبط بتنظيم القاعدة وفي الصومال تحديداً ليكون هو القائد لخلخلة النخبة وهذا مخطط ما ستأتي عليه بأن المستقبل ستحدث كوارث في المنشآت النفطية ولم يتم إعلان الحكومة.