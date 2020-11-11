شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. قيمة صفقة طائرات واشنطن لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار تقريبا إلى الإمارات العربية المتحدة، بينها طائرات F-35 المقاتلة، التي تعد أحدث المقاتلات لدى الجيش الأمريكي.

وقالت تقارير إن الصفقات تشمل ما يصل إلى 50 طائرة من طرازF-35 ، بقيمة 10.4 مليار دولار، وما يصل إلى 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار MQ-9B، بقيمة 2.97 مليار دولار، ومجموعة ذخائر جو - جو وجو - أرض بقيمة 10 مليارات دولار.

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