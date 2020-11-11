والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم. ويُعد فرط سكر الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على داء السكري، ويؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعزى 1.6 مليون حالة وفاة إلى مرض السكري كل عام. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة والتسبب في أضرار جسيمة للأوعية الدموية والعينين والجهاز العصبي.



لذا، من الضروري فهم أهمية إجراء اختبار ذاتي بشكل صحيح للحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة. بالطبع، ستحصل على النتائج الصحيحة إذا أجريت الاختبار بشكل صحيح. اليوم، نشارك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص أثناء اختبار مستويات السكر في الدم.

فيما يلى، 6 أخطاء يجب تجنبها عند قياس مستوى السكر في الدم من المنزل:

الاختبار بعد تناول الوجبات بوقت قصير

يميل الناس إلى قياس نسبة السكر في الدم فقط بعد ساعة من تناول الوجبة، ولكن من الناحية المثالية، يجب أن ينتظروا ساعتين على الأقل. قد تحصل على نتائج ربما تكون عالية جدًا إذا قمت باختبارها على الفور، أما في حالة الاختبار بعد الأكل لمدة ساعتين ستحصل علي نتائج أكثر دقة.



أحد أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الناس هو استخدام نفس الإصبع لاختبار مستويات السكر في الدم. يسبب استخدام نفس الإصبع في كل مرة يتم القياس فيها، الشعور بالألم والوخز في الإصبع، بالإضافة إلى أنه يجب الاختبار بعيدًا عن منطقة الأعصاب في الإصبع، أي ليس على أطراف الأصابع. لذلك، من الأفضل الاستمرار في تبديل الأصابع للسماح للإصبع بالشفاء.

الشرائط منتهية الصلاحية

يجب استخدام شرائط اختبار جديدة في كل مرة يتم القياس فيها، وذلك لأن شرائط الاختبار منتهية الصلاحية، يمكن أن تؤدي إلى ظهور قراءات غير دقيقة، كما يجب وضع شرائط الاختبار في مناطق مغلقة بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.

لا يتم التعقيم بشكل صحيح

من المهم تعقيم إصبعك الذي ستقوم بوخزه لضمان نظافة المنطقة. أيضًا، لا تنس غسل يديك جيدًا قبل الاختبار. وجدت دراسة نشرت في مجلة " Diabetes Care" الطبية، أن الدم الذي تم اختباره من أيدي غير مغسولة أظهر فرقًا بنسبة 10 في المائة في مستويات السكر في الدم. أفضل طريقة هي غسل يديك بالماء والصابون وتجفيفهما. أيضًا، لا تستخدم معقمًا يحتوي على الكحول.

اختبار بدون فهم

إذا كنت لا تعرف ما يخبرك به جهاز قياس نسبة السكر في الدم، كيف ستنظم مستويات السكر في الدم؟ من المهم أن تفهم كيف يتم اختباره وما تخبرك به هذه النتائج. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر طبيبك. سيساعدك فهمه على التحكم بشكل أفضل في مرض السكري.

الجفاف

يمكن أن يسبب الجفاف ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم. لذلك، في حال رأيت ارتفاعًا مفاجئًا في المستويات، فقد يكون السبب في ذلك هو نقص السوائل في نظامك. وبالتالي ينصح الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء كل يوم لتجنب الجفاف والتغيرات المحتمل حدوثها عند اختبار القياس.