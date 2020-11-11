انخفاض نسبة الشفاء من كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 1992 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا وسجلت الوزارة 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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