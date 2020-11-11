وأضاف "ثانيا، مع التطور التكنولوجي الكبير لأجهزة استشعار بصمات الأصابع الحديثة، فإن عملها يفشل بشكل دوري. حيث أنها حساسة للأوساخ، كما أن إصابة الإصبع يمكن أن تشكل مشكلة كبيرة تمنعك من فتح الهاتف"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يتم إدخال كلمة مرور احتياطية من لوحة المفاتيح، لكن مع مرور الوقت يمكن نسيانها".
وأردف "وأخيرا، يعد استخدام الهواتف المزودة بمستشعر بصمات الأصابع، وسيلة فعالة لجمع المعلومات عن الأشخاص، وهناك أعداد كبيرة من الأشخاص ممن لا يريدون مشاركة معلوماتهم البيولوجية مع شركات أخرى".
ووفقا له، إن أفضل طريقة لحماية الهاتف هي اختيار كلمة مرور معقدة وصعبة، وتغييرها بشكل دوري.
كانت هذه تفاصيل خبر احذروا خطر استخدام بصمة الإصبع لفتح الهاتف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.