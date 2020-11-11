الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن المشاجرة بمستشفى الفيحاء

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، بيانا بشأن المشاجرة بمستشفى الفيحاء في البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين حصول مشاجرة في مستشفى الفيحاء العام بمحافظة البصرة"، مبينة انه "فور وقع هذه المشاجرة اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على احد الأطباء وتسببوا بأضرار في شعبة الطوار ئ،فضلا عن أعتدائهم على عناصر الشرطة الذين تدخلوا فور وقوع المشاجرة".

واضافت انه "جرى توقيف المتهمين الخمسة في هذه القضية وفق المادة ٢٣٠"، لافتة الى ان "قاضي التحقيق قرر احالة أوراقهم التحقيقية الى قسم مكافحة الإجرام لإكمال الإجراءات اللازمة".