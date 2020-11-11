العثور على جثة رجل قتل خنقا شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بالعثور على جثة رجل قتل خنقا في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "اهالي منطقة حسينية المعامل عثروا اليوم، على جثة رجل مقتول خنقا في ساحة متروكة".

واشار المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".