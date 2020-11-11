انضباط التطبيعية ترد اعتراض نادي النجف بشأن نقل مباراته أمام نفط الوسط

وقد استمعت اللجنة إلى اقوال رئيس لجنة التراخيص حسين فلامرز، كما استمعت إلى أقوال امين سر نادي النجف رحيم لفتة، كما ضيفت اللجنة أعضاء لجنة المسابقات للاستماع إلى أقوالهم.

ولدى التدقيق والمداولة ودراسة حيثيات القرار قررت اللجنة: رد اعتراض نادي النجف ضد قرار الاتحاد العراقي بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء ضمن الدور الثاني للمسابقة وذلك استنادا لأحكام المادة الأولى/8 من نظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم 2020 _2021 اذ نصت على أن للجنة حق التأجيل أو التعديل أو نقل المباريات المجدولة بحسب الظروف وطبقاََ لما تقتضيه المصلحة العامة.



والقرار الصادر قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام بعد التبليغ بالقرار.