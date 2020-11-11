تقرير يتنبأ بسبب رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة

اعتبرت قناة CNN الأمريكية في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنه التعامل مع الخسارة نفسيا، مشيرة إلى أنه لا يظن أن أحدا يستحق أن يجير له ناخبيه بمن فيهم أولاده.
وسألت القناة، "لماذا ترامب لا يعترف بالهزيمة وبالمقابل يصر على الترشح للرئاسة عام 2024؟"، لافتة إلى أن الرئيس ترامب يريد أن يقول إن الانتخابات لم تكن شرعية وقد تمت سرقتها منه، حتى يتمكن من القول إنه لم يخسر.
وأضافت "كل شيء يتعلق بالفوز بالنسبة لدونالد ترامب. لا يمكنه التعامل مع الخسارة نفسيا".
وبحسب التقرير فإنه من الممكن أن يترشح ترامب في الانتخابات في العام 2024، فهو لن يتخلى عن مجموعة ناخبيه لأي شخص آخر، لأنه لا يظن أن أي شخص آخر غيره يستحق ذلك، سواء كانوا أبناءه أو توم كوتن أو تيد كروز أو نيكي هايلي أو أي شخص آخر.
وختم التقرير بأن ترامب يتصرف مثل مستبد من بلد في العالم الثالث.
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