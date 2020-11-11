إثيوبيا تعتقل 17 عسكريا بتهمة الخيانة والتواطؤ مع إقليم تجراي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت نحو 17 ضابطا بالجيش بتهمة "الخيانة والتواطؤ" مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في هجومها على قوات الدفاع الوطني.

وقالت مفوضية الشرطة الفيدرالية في بيان لها إن هؤلاء العساكر الذين تم اعتقالهم ارتكبوا الخيانة من خلال خلق ظروف مواتية لعناصر جبهة تحرير تجراي، من خلال قطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والقيادة المركزية.



وأضافت أنه "بغض النظر عن المسؤولية الموكلة إليهم من قبل الحكومة والشعب الإثيوبي وجيش الدفاع، انضموا إلى مؤامرة جبهة تحرير تجراي من خلال تعريض قوة الدفاع للهجوم".

وأشار البيان إلى أن "من بين العساكر المعتقلين الجنرال جبري مدهن فيكادو الملقب بويدي نيشو عقب العملية المشتركة التي نفذها جيش الدفاع وقوات الشرطة الاتحادية".

ولفت إلى أن "المشتبه به الجنرال جبري مدهن قبض عليه متلبسًا أثناء محاولته إرسال 11 صندوقًا مليئًا بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى الجماعة المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي بحجة مواد اتصال".

ونوه إلى أنه "يعتبر القائد للعملية التي ارتكبت".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت الأربعاء الماضي توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.