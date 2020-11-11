المهاجرون يفرون من المليشيات إلى البحر في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غرق أكثر من 13 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية هربا من جحيم المليشيات في العاصمة طرابلس.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن حوالي 13 مهاجرا غير شرعي غرقوا مساء الثلاثاء قبالة الساحل الليبي إثر غرق قاربهم، بينهم ثلاث نساء وطفل.



وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر إن 11 آخرين أعيدوا إلى الشاطئ وقدم لهم موظفو المنظمة الدولية للهجرة، المساعدات اللازمة.

ووفقا للمنظمة، فإن مئات المهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا، وسط البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2020، في محاولتهم الهرب من ليبيا إلى أوروبا.





من جانبها، وصفت مفوضية اللاجئين في ليبيا، الحادثة بـ"مأساة أخرى في البحر"، وأكدت أنه تم انتشال جثة واحدة في حين لا يزال 13 شخصا آخرين فى عداد المفقودين.

وفي أواخر أكتوبر الماضي لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم إثر غرق قاربهم قبالة ساحل مدينة صبراتة الليبية، أثناء إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية هربا من سوء المعاملة والاستغلال في البلاد.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة 3 نوفمبر الجاري عن اعتراض 443 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع.





وأكدت المنظمة في تغريدات على تويتر أنه خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ، تم إنقاذ / اعتراض 443 مهاجرا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 4800 مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا في برنامج المنظمة الدولية للهجرة للعودة الإنسانية الطوعية (VHR) للعودة إلى بلدانهم الأصلية وسط قيود كورونا COVID19.

وتضم مليشيات حكومة فايز السراج عددا كبيرا من الإرهابيين المطلوبين دوليا خاصة للاتجار في البشر أو مهربي الوقود، أبرزهم أحمد الدباشي المعروف بـ"العمو"، ومحمد سالم بحرون المعروف بـ"الفار" ، وعبدالرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا"، فضلا عن حارق المطارات الإرهابي صلاح بادي، وجميعهم يقودون مليشيات تتبع مباشرة حكومة السراج (الداخلية- الدفاع).

وفي غربي ليبيا، تحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الهجرة غير الشرعية إلى أحد أهم المجالات المربحة، للمليشيات المسلحة وشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال.

وسجلت في تلك المراكز جرائم بحق المهاجرين بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه "في 31 يوليو/ تمّوز 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.