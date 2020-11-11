طوق أمني على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت سلطات الأمن السعودية، اليوم الأربعاء، طوقا أمنيا على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن الحالة وذلك بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، بحسب القناة السعودية، التي عرضت لقطات للمنطقة المحيطة بها.

