شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية والعراق تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.



وأكد البيان الختامي لاجتماع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي عقد عبر الاتصال المرئي، اليوم، على التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) (أوبك بلس) والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب، ودعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، كما تم الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي.