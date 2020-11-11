جرحى إثر اعتداء بالمتفجرات داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية

أعلن في السعودية عن وقوع اعتداء بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، وأنباء أولية عن وقوع جرحى، وفق ما أورده وكالة سبوتنيك.

كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته “فرانس بريس” أن “هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية.

وبحسب الخارجية الفرنسية، فقد تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نونبر.

وجاء في نص البيان: إن “الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى”.

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم “غير مبرر”، و”جبان”، والذي تم أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي في السعودية.