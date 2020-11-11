فنانة مغربية تتلقى لقاح كورونا – صورة

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تلقت الفنانة المغربية، شدى حسون، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، الذي يجري تعميمه في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشاركت حسون على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اليوم الأربعاء، صورة توثق لتلقيها حقنه اللقاح، وعلقت عليها: “تم بحمد الله تلقي لقاح كورونا، شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته”.
ويرتقب أن تتلقى المغنية المغربية العراقية، المقيمة في أبو ظبي، الجرعة الثانية من اللقاح، بعد مرور 28 يوما على تلقيها الجرعة الأولى.
وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تشرع في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، وذلك بعد المشاركة في تجارب سريرية للقاح صيني ضد الوباء.
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