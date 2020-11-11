بومبيو يعبر عن ثقته في أن إحصاء الأصوات سيؤدي إلى فوز ترامب

عبّر وزير الخارجيةوالأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترامب"، رافضا فيما يبدو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

جاء تصريح بومبيو بينما هنأ زعماء العالم، بمن فيهم حلفاء واشنطن المقربون في بريطانيا وفرنسا، الرئيس المنتخب بايدن. ويرفض ترامب، الجمهوري، حتى الآن الإقرار بالهزيمة وقدم مزاعم لا أساس لها عن تلاعب بالانتخابات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ثانية لترامب". وسعى لاحقا إلى طمأنة العالم بأن انتقال

السلطة في أمريكا سيكون ناجحا. وأضاف "سنحصي جميع الأصوات... ".

وبايدن، الذي من المقرر أن يتسلم السلطة في 20 يناير كانون الثاني 2021، يواجه احتمال تأخر انتقال السلطة مع تعهد ترامب بالسير قدما في طعون قانونية على خسارته في الانتخابات. ودافع مشرعون جمهوريون عن حقه في ذلك.

وعندما سُئل عما إذا كان رفض ترامب الإقرار بالهزيمة يعرقل جهود وزارة الخارجية في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في الخارج، قال بومبيو، وهو حليف مقرب ومُعين من ترامب، "هذه الوزارة تهتم

بشدة بضمان أن تكون الانتخابات في جميع أنحاء العالم آمنة وحرة ونزيهة".

وفي أول رحلة رسمية له بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، من المقرر أن يسافر بومبيو إلى فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات والسعودية بين 13 و 23 نوفمبر تشرين الثاني.