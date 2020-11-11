النيابة العامة في السودان تعلن العثور على مقبرة جماعية يرجح أنها لأشخاص مختفيين قسريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، عثورها على مقبرة جماعية يرجح أنها لأشخاص مختفين قسريا.

ولم توضح النيابة، خلال تعميمها الصحفي، مكان المقبرة والحقبة الزمنية التي اختفى فيها الأشخاص الضحايا.



وقالت النيابة إنه "جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها النائب العام، ووفقاً للبينات التي توافرت لديها من العثور على مقابر جماعية تشير البينات إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافي مع الكرامة الإنسانية".

وتم تشكيل لجنة بقرار من النائب العام يوم 7 نوفمبر 2019، للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص.

وأشار بيان النيابة إلى أن "لجنة التحقيق، ستقوم بكل مايلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأكدت اللجنة "استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر _أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وناشدت كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.