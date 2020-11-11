وزارة الأوقاف: نحتاج إلى بناء 170 مسجدا في السنة لسد الخصاص ومواكبة النمو الديمغرافي

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مشروع ميزانيتها الفرعية برسم عام 2021 حجم الخصاص، الذي تواجهه البلاد من حيث عدد المساجد لمواكبة النمو الديمغرافي للسكان، وقدرت العدد في 170 مسجدا كل سنة.

وقالت الوزارة نفسها في مشروع نجاعة الأداء، الذي اطلع “اليوم 24” عليه، لمواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، والتوسع العمراني، وأخذا بعين الاعتبار النسبة السنوية للزيادة في عدد السكان، يبلغ عدد الحاجيات السنوية لبناء المساجد 170 مسجدا كل سنة.

وأضافت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن سد الخصاص، المسجل في الشبكة الحالية للمساجد في المغرب يتطلب حوالي 70 مسجدا كل سنة، غير أنها أكدت برمجة بناء 26 مسجدا جديدا في عام 2021، وذلك في إطار تحقيق أهداف مخطط الارتقاء بالمساجد، الذي أطلقته الوزارة عام 2017.

وأكدت الوزارة ذاتها أن عدم تلبية هذه الحاجيات من المساجد ينتج عنه “إحداث أماكن غير لائقة للعبادة، وقاعات للصلاة مؤقتة، تتحول فيما بعد إلى مساجد قارة دون مراعاة لمعايير بناء المساجد، أو المعايير التعميرية”.

كما أشارت الوزارة إلى أن إدراكها لهذه الوضعية، جعلها تولي اهتماما خاصا لبرنامج الارتقاء، ووضعت “خطة طموحة لوضع سياسة تشاركية بشأن التجهيزات الدينية لها”.