لأول مرة.. إفريقية الأصل تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا

حصدت شابة إفريقية الأصل لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2020، إذ توجت به السمراء “آسيا برانش”، ملكة جمال ميسي سيبي.

وتفوقت آسيا برانش على 51 مشاركة في المسابقة، منهن “كيم لاين”، ملكة جمال أوهايو، التي نالت لقب الوصيفة، وملكة جمال ولاية أوكلاهوما، التي تحصلت على لقب الوصيفة الثانية.

وتوجت آسيا، في نهاية حفل المسابقة، الذي أقيم، ليلة أول أمس الاثنين، بعد تأجيله، سابقا، بسبب الجائحة، بتاج المسابقة، الذي صمم في دولة الإمارات، وأطلق عليه اسم” قوة الإيجابية”.

وتبلغ آسيا من العمر 22 سنة، وهي طالبة في جامعة ميسيسيبي، وبنيلها اللقب أصبحت أول فتاة ذات أصول إفريقية تتوج كملكة جمال لولاية “ميسيسيبي”، وأول ممثلة للولاية تتوج كملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية.