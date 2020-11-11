يحظى عشاق الفلامينكو من الجمهور المغربي، حاليا، بحفلات افتراضية، تنظم خصيصا لهم من قبل سفارة إسبانيا، ومعاهد ثيربانتيس بالمغرب.
وتستمر “حفلات فلامنكو خاصة بالمغرب عبر الأنترنت” إلى السابع والعشرين من شهر نونبر الحالي، من خلال بث كبسولات مصورة مسبقا، عبر شبكة الأنترنت، بشكل يومي في الساعة التاسعة مساء.
وستكون صفحات سفارة إسبانيا، ومعاهد ثيربانتيس في مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا افتراضيا للحفلات، التي يحيها فنانون إسبان.
وتعوض الحفلات الافتراضية النسخة الواقعية من حفلات الفلامينكو، التي ألغيت، خلال السنة الجارية، نتيجة تفشي وباء كورونا، الذي لا يزال يمنع إقامة المهرجانات منذ بداية الجائحة إلى غاية وقتنا الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة إسبانيا ومعاهد ثيربانتيس يقيمان حفلات للمغاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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