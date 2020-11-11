طنجة.. سكتة قلبية تنهي حياة عسكري والأمن يفتح تحقيقا لتحديد الأسباب

آنهت سكتة قلبية، أمس الثلاثاء، في طنجة، حياة شخص على مستوى المنطقة الخضراء قرب قنطرة الموظفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الراحل في عقده الخامس، جندي سابق في القوات المسلحة الملكية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن الراحل دخل في نزاع مع أحد الأشخاص، وتوفي بعدها بسكتة قلبية.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الراحل إلى مستودع الأموات قصد عرضه على تشريح طبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
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