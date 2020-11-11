شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة فانواتو تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت دولة فانواتو الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ اليوم الأربعاء ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بها منذ بداية ظهور الوباء عالميا.

وكانت الجزيرة النائية التي يقطنها نحو 300 ألف شخص واحدة من دول قليلة خالية من كوفيد19- في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء بوب لوجمان عن حالة الإصابة في خطاب وجهه إلى الأمة، وطمأن المواطنين أن "البلاد لا تزال آمنة".

وقال إن "الحكومة سوف تواصل من خلال فريق عمل لكوفيد19- تزويد الجمهور بمعلومات محدثة عن وضع كوفيد19-، وعن هذه الحالة على وجه الخصوص"، حسبما نقلت عنه إذاعة نيوزيلاندا.

يشار إلى أن الإصابة لرجل كان قد سافر من الولايات المتحدة إلى فانواتو عبر سيدني وأوكلاند.

وقالت وزارة الصحة إنه لم تظهر عليه أعراض عند وصوله إلى فانواتو في 4 نوفمبر، لكنه أعاد الفحص بشكل روتيني وظهرت النتيجة إيجالبية أمس الثلاثاء.