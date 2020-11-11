شكرا لقرائتكم خبر عن 1214 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات ،اليوم ،1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145,599 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة .

وأشارت إلى شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140,442 حالة.