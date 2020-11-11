شكرا لقرائتكم خبر عن 1214 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة .
وأشارت إلى شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140,442 حالة.
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