شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو للتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

دعت جامعة الدول العربية المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى وكفالة حقوقهم القانونية. وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين هي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقماً جديداً مضافاً في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الادانة والتنديد، مشدداً على ضرورة حماية أرواح الأسرى وبكل ما يستدعيه ذلك من ممارسة الضغوط ومسائلة سلطة الاحتلال خاصة في ظل وباء كورونا الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم .

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