شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقفز إلى4ر51 مليوناً حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 4ر51 مليونا، حتى صباح اليوم الأربعاء. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 5ر33 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و272 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.