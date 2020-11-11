شكرا لقرائتكم خبر عن 119 ألف إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصلت إلى 119186 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1321 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 109633 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92 %.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 309 والمنومين في العناية المركزة 134 منوماً .