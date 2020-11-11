العتيبة: واشنطن بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن "بشروط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، إن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن يتعين أن يتناول كل المشاكل.

وأضاف العتيبة في حديث مع القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي: "دعونا نعالج كل المشاكل، وليس واحدة منها فقط، دعونا لا نأخذ فقط القضية النووية وننسى كل المشاكل الأخرى التي يتعين علينا التعامل معها اليوم".



وفي الحديث الذي نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" مقتطفات منه اليوم الأربعاء، اعتبر العتيبة "أنهم في وضع أفضل للتفاوض"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن.



وتابع: "إذن الآن ، لديك إدارة جديدة ، ولكن لديك أيضًا الكثير من النفوذ على إيران سواء كانت عقوبات أو جائحة كورونا أو أسعار النفط منخفضة أو المنطقة وأيًا كان ما تمر به بشكل عام، لماذا لا نستخدم هذه الرافعة للحصول على صفقة أفضل؟".



ولم يعلق السفير العتيبة على دول الشرق الأوسط الأخرى التي يشعر أنها قد توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل قريبًا.



وأوضح قائلا: "لا أعرف أي البلدان جاهزة أو متى ستكون جاهزة. لكن يمكنني أن أخبركم أن ما فعلناه كسر الجليد نوعًا ما".

ووقعت الإمارات وإسرائيل منذ نحو شهرين معاهدة إبراهيم التي فتحت الباب واسعا أمام السلام في المنطقة.