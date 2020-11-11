تدريب مصري بحريني في المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت القوات البحرية المصرية والملكية البحرينية، تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط.

واشترك في التدريب أحد لنشات الصواريخ المصرية من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية (الزبارة)، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.



وأشارت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري على فيسبوك، إلى أن الجانبين "نفذا تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية".

واشتمل التدريب أيضاً على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.

وتعد زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية خلال رحلة عودتها للبحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية / البحرينية) المشتركة.