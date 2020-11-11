شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت مدينة حيس في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران حوثية استهدفت مدينة حيس، ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في الساحل الغربي.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران استهدفت الأطراف الشمالية والغربية لمدينة حيس، بمختلف الأسلحة الرشاشة ومعدلات البيكا. وأضاف أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مدينة حيس ذات الكثافة السكانية ردت بقصف مركز على مصادر النيران وأخمدتها. ودأبت المليشيات الحوثية التابعة لإيران على استهداف مركز مديرية حيس لإقلاق أمن واستقرار أهالي المدينة. وكانت القوات المشتركة أحبطت مساء أمس الإثنين، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية صوب خطوط التماس شمال غرب مركز المديرية.

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