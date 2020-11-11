محافظ كفرالشيخ يوجه بتوفير مساكن لـ8 أسر تصدعت منازلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع هيئة الأوقاف المصرية، توفير مساكن بديلة لـ 8 أسر، إثر تصدع عقار يقطنون به.

وشهدت منطقة الحكر بمدينة كفر الشيخ، انهيار طابق بأحد المنازل القديمة في المنطقة، وتبين أن المنزل ملك كريمة محمد، بحق انتفاع من الأوقاف، ومكون من 4 طوابق.