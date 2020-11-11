محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع هيئة الأوقاف المصرية، توفير مساكن بديلة لـ 8 أسر، إثر تصدع عقار يقطنون به.
وشهدت منطقة الحكر بمدينة كفر الشيخ، انهيار طابق بأحد المنازل القديمة في المنطقة، وتبين أن المنزل ملك كريمة محمد، بحق انتفاع من الأوقاف، ومكون من 4 طوابق.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يوجه بتوفير مساكن لـ8 أسر تصدعت منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.