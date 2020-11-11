التعليم العالي: اعتماد 228 مليون جنيه لمشروعات جامعتي أسيوط وقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتي أسيوط وقناة السويس بمبلغ 228 مليون جنيه للعام المالي 2020/2021؛ بهدف استكمال المشروعات والمباني وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة بالجامعتين.

وأضاف عبد الغفار، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص مبلغ 210 مليون جنيه لجامعة أسيوط، منها 200 مليون جنيه لإنشاء مركز الطوارىء والإصابات وملحقاته بأسيوط، وتخصيص 10 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات للأقسام المختلفة بمستشفى الراجحي للكبد بأسيوط.

وفيما يخص جامعة قناة السويس، أشار عبدالغفار إلى أنه تم تخصيص 18 مليون جنيه للجامعة، منها 10 ملايين جنيه لاستكمال تجهيزات مبنى معامل كلية الطب البشري، و8 ملايين جنيه لإنشاء مبنى إدارة، وكلية حاسبات، وكلية ألسن بالإسماعيلية.