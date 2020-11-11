رئيسة اليونان تقلد السيسي أعلى وأقدم وسام لدى بلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (أ ش أ): قلدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيللاروبولو اليوم الأربعاء في أثينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي منح نظيرته اليونانية وسام قلادة النيل العظمي.​

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