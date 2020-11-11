شيخ الأزهر ينعى رئيس الوزراء البحريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.
وتقدم الإمام الأكبر، في بيان له، الأربعاء، بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك عيسى بن حمد آل خليفة، ولأسرة آل خليفة، وللشعب البحريني الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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