رئيس الوزراء يمنح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُلٍّ في محافظته، وفقًا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوري مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وفيما يخص استعدادات المحلات التجارية لموسم تخفيضات ما يُعرف بـ"البلاك فرايدي"، وما هو متوقع أن تشهده من تزاحم، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التطبيق الصارم لكل الإجراءات الاحترازية أثناء الوجود داخل المولات والمحلات التجارية، مشددًا على أنه سيتم إغلاق أي محلات تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.​