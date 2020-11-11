دراسة / مرض "كوفيد-19" قد يؤثر على خصوبة الرجال

إكتشفت دراسة جديدة أجرتها كلية الطب بجامعة Miami Miller، الآثار المحتملة التي يمكن أن يحدثها "كوفيد-19" على خصوبة الذكور والأمراض المنقولة جنسيا.

وفحص الباحثون أنسجة من تشريح جثث ستة رجال ماتوا بسبب عدوى "كوفيد-19"، ووجدوا أن الفيروس ما يزال في خصياتهم، ووجدوا أيضا "كوفيد-19" في خصيتي مريض يبلغ من العمر 28 عاما، كان مصابا بفيروس كورونا وتعافى دون ظهور أعراض.

وقال الدكتور رانجيث راماسامي، الأستاذ المشارك ومدير قسم المسالك البولية التناسلية في كلية Miller "حددنا أيضا وجود الفيروس لدى رجل خضع لخزعة من الخصيتين بسبب العقم، ولكن كان له تاريخ سابق مع "كوفيد-19" لذلك كانت نتيجة فحص المريض سلبية ولم تظهر عليه أعراض بعد الإصابة بـ "كوفيد-19"، ولكن ما يزال يظهر وجود الفيروس داخل الخصيتين والنتيجة جديدة ورائعة وتستحق بالتأكيد المزيد من الاستكشاف".

وقال راماسامي "أنا متأكد تماما أن ما يقارب 20 إلى 30٪ من الرجال سيتأثرون بنوع من مشاكل الخصوبة في مستقبلهم".

وأوضح أيضا "يمكن أن يكون ألم الخصية بالإضافة إلى الأعراض الأخرى علامة على تسلل "كوفيد-19" إلى الخصية، وإذا كان الرجال يفكرون في الخصوبة و/أو إنخفاض هرمون التستوستيرون، إما في الوقت الحالي أو في المستقبل، فيجب عليهم تقييم مستويات هرمون التستوستيرون لديهم بالدم، وتحديد معايير الحيوانات المنوية من خلال تحليل السائل المنوي".

المصدر: نيويورك بوست