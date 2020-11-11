فريق بايدن يحذّر من إتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة في حال عدم إقرار الحكومة بفوزه في الإنتخابات

حذر فريق جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية، إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفديرالية بفوزه في الإنتخابات.

وقال مسؤول في فريق بايدن أمس الاثنين، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية إنتقال السلطة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله "نحن لا نستبعد إمكانية الذهاب إلى المحكمة، لكننا ندرس خيارات أخرى أيضا".

وكانت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي مورفي قد رفضت التوقيع على خطاب يسمح للفريق الإنتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع.