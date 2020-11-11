بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
- "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، الذي كرس كل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
قال الرئيس الفلسطيني - في برقية التعزية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء
داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يشار إلى أن الديوان الملكي البحريني نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو مازن يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.